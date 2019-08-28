Помпео подтвердил намерение США вернуть Россию в G8

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что администрация США будет работать над возвращением России в G8. Об этом он сообщил в интервью телеканалу FOX59 .

По его словам, американский лидер Дональд Трамп считает, что Россия должна вновь присоединиться в G7. Он отметил, что администрация США займется этим вопросом.

Ранее сообщалось, что сенаторы-демократы отправили прошение президенту Дональду Трампу, в котором призвали его не звать российского лидера Владимира Путина на саммит и не возрождать G8.