Против Парубия возбудили уголовное дело из-за массовой гибели людей

Украинское госбюро расследований завело уголовное дело против спикера Рады Андрея Парубия, которого подозревают в причастности к гибели 48 человек в огне в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом рассказал замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича — Андрей Портнов, передает РИА «Новости».

По его словам, госбюро прислушалось к нему, ведь это он направлял жалобы на Парубия и утверждал, что тот совершил много преступлений. Он рассказал, что следствие проведет ряд действий на восстановление картины случившегося и проверит причастность Парубия к массовой гибели людей.

«Все виновные должны быть осуждены на длительные сроки лишения свободы», — подчеркнул Портов.

Он считает, что наказание позволит избежать дальнейшие преступления ради власти и наживы.

2 мая 2014 года произошел пожар в одесском Доме профсоюзов. В результате которого погибли 48 противников Майдана.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ заблокировали Верховную раду.