Против Парубия возбудили уголовное дело из-за массовой гибели людей

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Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий во время посещения полка реактивной артиллерии во... Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий во время посещения полка реактивной артиллерии во...
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий во время посещения полка реактивной артиллерии во...
РИА «Новости»

Украинское госбюро расследований завело уголовное дело против спикера Рады Андрея Парубия, которого подозревают в причастности к гибели 48 человек в огне в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом рассказал замглавы администрации экс-президента Украины Виктора ЯнуковичаАндрей Портнов, передает РИА «Новости».

По его словам, госбюро прислушалось к нему, ведь это он направлял жалобы на Парубия и утверждал, что тот совершил много преступлений. Он рассказал, что следствие проведет ряд действий на восстановление картины случившегося и проверит причастность Парубия к массовой гибели людей.

«Все виновные должны быть осуждены на длительные сроки лишения свободы», — подчеркнул Портов.

Он считает, что наказание позволит избежать дальнейшие преступления ради власти и наживы.

2 мая 2014 года произошел пожар в одесском Доме профсоюзов. В результате которого погибли 48 противников Майдана.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ заблокировали Верховную раду.