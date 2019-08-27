Еще один американский сенатор заявил, что ему отказали в российской визе

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что ему отказали в получении въездной визы в Россию, сообщает ТАСС.

На своем сайте он уточняет, что ему отказали в визе для въезда в страну в составе двухпартийной делегации Конгресса.

Ранее американский сенатор сообщил об отказе в выдаче российской визы.