Трамп оценил итоги G7

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил итоги проведения «Большой семерки» во Франции. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, саммит был очень успешным для американской стороны и для других стран. Также он подчеркнул, что видел много лживых новостей про саммит.

«Не хорошо!», — подчеркнул Трамп.

Он посмеялся, когда читал, по его мнению, ложные новости про его желание использовать ядерное оружие для отпугивания ураганов от берега.

«Мне так смешно, еще никогда не было!», — заключил Трамп

Ранее сообщалось, что участники G7 не достигли консенсуса по вопросу возвращения России.