Британская оппозиция договорилась не допускать Brexit без сделки

Лидеры оппозиционных партий Британии решили вместе противостоять выходу страны из Евросоюза без сделки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ об итогах заседания.

Как отмечается, лидер лейбористской партии Джереми Корбин встретился с другими представителями оппозиционных партий. Они договорились сделать все, чтобы помещать проведению Brexit без соглашения. Теперь они будут действовать сообща, чтобы не допустить введения новых законов или объявления вотума недоверия.

До этого британский премьер Борис Джонсон говорил, что собирается вывести страну из ЕС 31 октября.

Ранее сообщалось, что треть британцев поддержали «жесткий» Brexit.