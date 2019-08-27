Названо место встречи Зеленского и Трампа

Советник президента США по вопросам национальной безопасности страны Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский встретятся в ходе мероприятий, посвященных 80-летию с начала Второй мировой войны. Об этом сообщает «Страна.ua».

Болтон рассказал, что представители США и Украины проведут встречу в Польше, а именно в Варшаве.

Отмечается, что у президентов двух стран будет возможность поговорить во время проведения мероприятий.

По его словам, встреча должна состояться, несмотря на то, что официального объявления пока нет. Советник Трампа напомнил, что у президентов уже были «теплые беседы».

Ранее Трамп говорил что Зеленский договорится с главой России Владимиром Путиным.