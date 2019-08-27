Макрон предрек конец западного доминирования

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западному доминированию может прийти конец. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это связано с глобальными геополитическими переменами, так как сейчас укрепляются позиции других стран.

«Китай выдвинулся в первые ряды, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии», — отметил Макрон.

Также он добавил, необходимо прояснить отношения с Россией, чтобы на Европейском континенте была безопасность и стабильность.

Для этого Европа и РФ должны совместно делать «что-то полезное», иначе, Россия выберет в союзники Китай, что невыгодно для европейских государств, заключил французский глава.

Ранее Макрон рассказал, как Россия может попасть на встречу G7.