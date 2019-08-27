Макрон выступил за выстраивание новых отношений с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что без построения новых отношений с Россией невозможно построить новую архитектуру безопасности в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Выступая перед французскими послами, Макрон отметил, что необходимо прояснить свои отношения с Россией.

Он отметил, что некоторые союзники толкают, Францию на то, чтобы ввести больше санкций.

«Но это не наш (интерес)», — заявил Макрон.

Ранее Макрон заявил о желании сотрудничать с Россией в сфере космоса.