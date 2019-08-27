В Совфеде отреагировали на слова сенатора США об отказе в российской визе

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал ситуацию с отказом в выдаче российской визы американскому сенатору Рону Джонсону. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что Джонсон выразил желание пообщаться с российскими парламентариями, однако Совфед и Госдума не знали о такой инициативе.

«Мы его не приглашали, ни о каких встречах и переговорах не знаем», — сказал Морозов.

Кроме того, он добавил, что множество российских членов парламента находятся под санкциями США, что запрещает им въезд в государство даже по официальному приглашению.

Морозов посоветовал Джонсону жаловаться исключительно на себя и на свою страну в этой ситуации.

Ранее в МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в «стоп-листе».