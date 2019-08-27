МИД Японии призвал не исключать возоможность возвращения России в G8

Министр иностранных дел Японии Таро Коно рассказал об условиях возвращения России в состав стран-участников саммита G8. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что формат «восьмерки» уже существовал ранее, поэтому нельзя исключать возможность возвращения к нему.

Коно отметил, что для присоединения России к саммиту необходимо соблюдение определенных условий.

Однако министр подчернул, что позиция страны по «неприемлимому» присоединению полуострова Крым остается нетизменной.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался против возвращения России в G8.