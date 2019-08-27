В посольстве России оценили информацию об отказе в выдаче визы сенатору США

В пресс-службе посольства России в США прокомментировали информацию о том, что сенатору США и члену Республиканской партии Рону Джонсону отказали в выдаче российской визы. Об этом сообщает ТАСС.

В диппредставительстве заявили, что сенатор не обращался в посольство за получением визы. Дипломаты также отметили, что о планах посетить страну Джонсон не сообщал.

Представители посольства России добавили, что реакция республиканца свидетельствует о том, что он настроен на конфронтацию, а не на диалог с Россией. Дипломаты подчеркнули, что сенатор искажает внешнюю политику России и допускает «грубые выпады в адрес страны».

Кроме того, в посольстве уточнили, что призывали власти США к снятию ограничения на поездки законодателей. Отмечается, что это может стать первым шагом по отмене «черных» списков.

Ранее сообщалось, что сенатор из США рассказал об отказе в выдаче ему российской визы.