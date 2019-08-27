Пушков оценил слова Порошенко о поднятии флага Украины над Донецком
close
Сенатор Алексей Пушков оценил слова экс-президента Украины Петра Порошенко о поднятии украинского флага над Донецком. Об этом он написал в своем твиттере.
Он напомнил, что бывший украинский глава уже говорил о том, что украинский флаг будет поднят на территории Севастополя, а теперь Порошенко говорит о Донецке.
Пушков подчеркнул, что все эти обещания имели «одинаковый успех».
По мнению сенатора, никто и даже сам бывший президент уже не верят в подобные действия.
Он также отметил, что киевские власти проводят политику недопущения мысли о возведении флага Украины над Донецком и Луганском.
Ранее сообщалось, что Пушков ответил на обещание министра поднять флаг Украины над Владивостоком.