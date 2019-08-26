МИД Молдавии выступил за нормализацию отношений с Россией

Молдавия заинтересована в нормализации отношений с Россией, заявил Министр иностранных дел страны Николай Попеску в преддверии визита в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Попеску, за последние годы между Москвой и Кишиневом накопилось много негатива, который следует устранить.

Он отметил, что Молдавия желает вновь сотрудничать с Россией в сфере экономики и политики.

В связи с этим власти страны рассматривают возможность возобновления торговых отношений с российской стороной, которые были приостановлены после подписания Молдовой соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Попеску привел в пример Сербию и Израиль, у которых есть зона свободной торговли как с ЕС, так и с Россией, отметив, что Москва не усложняет с ними торговые обмены.

Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску посетит Москву с рабочим визитом 12 сентября.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна возобновляет стратегическое сотрудничество по всем направлениям с Россией.