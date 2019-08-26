Волкер оценил угрозу свободе слова на Украине
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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказал об угрозе свобода слова в стране. Об этом передает телеканал «Прямой».
По его словам, на Украине не видно какой-либо угрозы свободе слова. Волкер утверждает, что эта свобода находится «в прекрасной форме».
Спецпредставитель США выражает мнение, что жители Украины сейчас могут свободно выражать свои убеждения.
«Выборы доказали это», — отметил Волкер.
Кроме того, американский спецпредставитель также считает, что СМИ и телевидение Украины должно работать на построение будущего страны, а не быть инструментом для совершения мести и реванша.