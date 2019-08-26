Президент Бразилии раскритиковал идею «большой семерки» по спасению Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару подверг критике инициативу лидера Франции Эмманюэля Макрона о создании международного альянса «большой семерки» по спасению амазонских лесов. Об этом он написал в своем твиттере.

Болсонару считает, что нападки Макрона в адрес Амазонии неуместны и необоснованны. По его мнению, таким образом глава Франции маскирует свои истинные намерения, прикрываясь идеей альянса стран-членов G7 по спасению лесов Амазонии.

Президент Бразилии утверждает, что государствам региона нужно создать совместный план по обеспечению суверенитета и защите природных богатств.

Ранее президент Боливии Эво Моралес попросил лидеров G7 помочь с тушением пожаров в Амазонии.