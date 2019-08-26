Песков заявил, что для возвращения России в G8 необходим консенсус

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что возвращение к формату «Большой восьмерки» возможно лишь при наличии консенсуса всех стран G7 по этому вопросу, сообщает ТАСС.

Он заявил, что Конечно, приход страны в «семерку» только по приглашению одной из стран невозможен, ведь в организации все решения принимаются по согласованию.

Когда Пескову задали вопрос о том, считает ли Москва провокацией слова президента США Дональда Трампа о возвращении к формату G8, учитывая все противоречия по данному вопросу между странами «семерки», он ответил, что нет.

Ранее Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью.

Он также отметил, что многие вопросы эффективнее решать в формате G20..