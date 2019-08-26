В Кремле оценили идею Трампа вернуть Россию в G7

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение главы США Дональда Трампа вернуть Россию в G7, передает РИА «Новости».

Он заявил, что присоединение российской стороны только по приглашению США невозможно, так как все решения в G7 принимаются консенсусом.

Песков добавил, что Москва не намерена навязывать свое участие, так как это не самоцель.

«Россия, вместе с тем, не отказывалась ни от каких форматов общения», — заключил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что vинистр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможное возвращение России в G7.