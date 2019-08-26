Кравчук заявил, что он не может уснуть без пистолета

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что у него не получается уснуть без лежащего рядом пистолета. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

По его словам, перед сном он всегда кладет на тумбочку оружие.

Он объяснил это тем, что чувствует необъяснимую угрозу, которую он не может объяснить.

«Если я его не достал из тумбочки и не положил около себя, я не могу уснуть», — отметил Кравчук.

В то же время, экс-глава подчеркнул бесполезность пистолета, если преступники проникнут в его дом, чтобы расправиться с ним.

Ранее Кравчук рассказал о проблемах с мировым признанием Украины.