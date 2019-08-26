Лавров оценил возможность России присоединиться к G7

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона никогда не выступала с инициативой вернуться в G8. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, выстраивая внешнеполитические планы Россия не затрагивала вопрос о возвращении в данный формат и не просила коллег обсуждать этот вопрос.

Лавров добавил, что Москва не собирается делать никаких обращений на этот счет, а об этой теме стало известно от зарубежных коллег.

Кроме того, министр отметил, что Россия не уклоняется от контакта со странами-участницами G7, однако главные вопросы сейчас решаются в «группе двадцати».

Ранее сообщалось, что Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России, сообщили СМИ.