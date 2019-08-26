Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G7

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможное возвращение России в G7. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия никогда не поднимала вопрос о своем возвращении в G7 и не просила лидеров стран «большой семерки» обсуждать этот вопросов.

Он отметил, что о возможном возвращении России в G7 власти узнали из публичных заявлений коллег.

«Никаких обращений мы на этот счет не делали и не собираемся делать», — сказал Лавров.

Министр также уточнил, что Москва не уклоняется от контактов со странами «большой семерки». При этом он подчеркнул, что главные вопросы мировой политики и экономики в настоящее время решаются в «Группе двадцати», куда входит Россия.

Ранее сообщалось, что Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России.