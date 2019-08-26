Президент Грузии заявила о желании вернуть Южную Осетию и Абхазию

Глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна никогда не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, это является нарушением территориальной целостности страны, поэтому ни одна власть Грузии никогда не смирится с этим.

«Так же как и международное сообщество, которое не приняло этот факт», — добавила Зурабишвили.

Она также выразила надежду, что Абхазия и Южная Осетия вернутся в период ее президентства.

В связи с этим она пообещала использовать все возможности и пути.

Ранее Зурабишвили дала интервью с обвинениями в адрес России.