Президент Боливии попросил лидеров G7 помочь с тушением пожаров в Амазонии

Власти Боливии пригласили лидеров G7 посетить страну и на деле продемонстрировать свое желание помочь в борьбе с лесными пожарами, бушующими в Амазонии, передает РИА «Новости».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран G7 едины во мнении, что необходимо помочь странам Амазонии в связи с лесными пожарами, конкретные меры поддержки прорабатываются.

«Приветствуем позицию G7, которая заявила о желании срочно помочь странам, затронутым пожаром в Амазонии. Приглашаем президента Эммануэля Макрона и его коллег приехать в Боливию, чтобы исполнить обещания по сотрудничеству», - написал Моралес.

Президент также сообщил, что приостанавливает предвыборную кампанию из-за ситуации с пожарами. Выборы главы государства в Боливии должны состояться 20 октября.