В Кремле понадеялись на здравый смысл участников G7

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность восстановления отношений с Россией стран-участниц саммита G7. Об этом сообщает ТАСС.

Песков отметил, что с большинством участников «большой семерки» у России отношения «на достаточно позитивном треке», например с Францией и Италией.

Представитель Кремля подметил, что с Германией и Японией страна традиционно имеет тесные отношения.

Он добавил, что с некоторыми странами восстановить отношения пока не удается, однако Песков выразил надежду на то, что страны проявят здравый смысл в данном вопросе.

Ранее сообщалось, что в Кремле оценили идею пригласить Путина на G7 в США.