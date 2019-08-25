Зеленский рассказал о связи казаков с взятием французской крепости Дюнкерк

Президент Украины Владимир Зеленский в День независимости страны сказал, что французскую крепость Дюнкерк в XVII веке взяли казаки. Об этом сообщается на сайте президента.

Уточняется, что такое заявление было сделано во время обсуждения другого высказывания украинского лидера о возрасте Украины, а именно о том, что она старше 28 лет.

Он подчеркнул, что до 1991 года Украина успела сделать многое.

«Произошло крещение Киевской Руси, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Филиппа Орлика», — добавил Зеленский.

Официального подтверждения участия казаков в Тридцатилетней войне со стороны исторического сообщества нет. Именно в тот период произошло взятие крепости Дюнкерк.

Ранее Зеленский ни разу не напомнил о России в День независимости.