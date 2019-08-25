В Кремле оценили идею пригласить Путина на G7 в США

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят приглашение России на саммит G7 в Соединенных Штатах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что российская сторона рассмотрит возможность присутствия на саммите, если такое предложение поступит в Кремль.

Он подчеркнул, что Путин уже отвечал на этот вопрос на пресс-конференции.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил о возможном приглашении России на следующую встречу G7, которая пройдет в Америке. Он уточнил, что пока не знает, вернется ли российская сторона в клуб.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 обсудили возвращение России.