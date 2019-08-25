Зеленский приписал взятие французской крепости Дюнкерк казакам

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Отмечается, что об этом он рассказал, поясняя свое высказывание о том, что Украине гораздо больше 28 лет.

«До 91-го года мы успели немало. Произошло крещение Киевской Руси, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Филиппа Орлика», — подчеркнул Зеленский.

Уточняется, что официального подтверждения историками участия казаков в Тридцатилетней войне нет. Поясняется, что именно тогда произошло взятие крепости Дюнкерк.

Ранее Зеленский ни разу не напомнил о России в День независимости.