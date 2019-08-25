Пушков отреагировал на ажиотаж вокруг приглашения России на G7
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Российский сенатор Алексей Пушков высказался на тему возможного присоединения российской стороны к «Большой семерке». Об этом он написал в твиттере.
Пушков констатировал тот факт, что тема возможного подключения России к саммиту не сходит с повестки дня.
Также он вспомнил предложение главы Европейского совета Дональда Туска пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7.
«Звучит абсурдно», — сказал Пушков.
Он не удивился, что страны-участницы G7 оставили без внимания эту странную идею, добавив, что в 2020 году Туска в ЕС уже не будет.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о позициях лидеров по присоединению России к G7.