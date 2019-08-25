Додон признал территориальную целостность Украины и захотел встречи с Зеленским

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна поддерживала и будет выступать за территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах. Об этом он написал в фейсбуке.

Также глава Молдавии изъявил желание провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в ближайшее время.

«Мы могли бы обсудить весь спектр вопросов, касающихся молдавско-украинских отношений», — добавил Додон.

Ранее Додон объявил о возобновлении стратегического партнерства с РФ.