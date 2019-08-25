Сенатор отреагировал на идею Туска пригласить Украину на G7

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич отреагировал на предложение главы Евросовета Дональда Туска пригласить Украину вместо России на саммит G7. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, данное приглашение направлено на то, чтобы усилить русофобию на саммите.

Он отметил, что в таком случае Туску следовало еще пригласить на G7 Польшу и страны Балтики.

«Уж тогда накал русофобии на саммите будет точно на должном уровне», — пояснил Клинцевич.

Он также добавил, что ЕС вместо того, чтобы заниматься политикой, занимается политиканством.

Сенатор заключил, что поведение ЕС продолжает оставаться антироссийским.

Ранее Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7.