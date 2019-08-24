Трамп и Макрон обсудили торговлю и Персидский залив на саммите G7

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили торговлю, безопасность судоходства, а также ситуацию в Ливии и напряженность в Персидском заливе в ходе саммита G7 в Биаррице, открывшегося 24 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

Как отмечается, лидеры двух стран коснулись вопросов о необходимости свободной и честной торговли, уменьшения торговых барьеров, налогов и законов.

Также Трамп и Макрон обсудили кризис в Ливии, нестабильную ситуацию в африканском Сахеле и Персидском заливе.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал Макрона хорошим другом.