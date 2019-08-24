Трамп раскритиковал СМИ за реакцию на слова об избранности

Президент США Дональд Трамп не предвидел, что СМИ воспримут его слова об избранности всерьез. Об этом говорится на странице американского лидера в твиттере.

Как утверждает глава Белого дома, слова об его избранности были всего лишь шуткой, и многие журналисты смеялись над ней вместе с ним.

«Я никак не представлял, что СМИ будут писать, что у меня «комплекс Мессии», — написал Трамп.

При этом глава Белого дома назвал CNN, MSNBC и другие медиа фейковыми за то, что они освещали его высказывания как серьезную новость.

«Никакого доверия больше!» — резюмировал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал себя избранным.