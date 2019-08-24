Трамп раскритиковал СМИ за реакцию на слова об избранности
close
Президент США Дональд Трамп не предвидел, что СМИ воспримут его слова об избранности всерьез. Об этом говорится на странице американского лидера в твиттере.
Как утверждает глава Белого дома, слова об его избранности были всего лишь шуткой, и многие журналисты смеялись над ней вместе с ним.
«Я никак не представлял, что СМИ будут писать, что у меня «комплекс Мессии», — написал Трамп.
При этом глава Белого дома назвал CNN, MSNBC и другие медиа фейковыми за то, что они освещали его высказывания как серьезную новость.
«Никакого доверия больше!» — резюмировал Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал себя избранным.