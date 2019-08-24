Зеленский выступил на Дне независимости Украины

Украинский президент Владимир Зеленский выступил перед началом Шествия достоинства на Украине. Прямой эфир ведет «112 Украина».

Как отмечается, Зеленский сказал пару слов перед минутой молчания. Также было произведено 100 ударов в колокол в память о погибших героях Небесной Сотни. Все время его сопровождала супруга Елена Зеленская. Вместе они возложили цветы и прошлись по площади.

Известно, что после этого на Крещатике стартуют официальные мероприятия, в которых примет участие Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский отменил парад в День независимости на Украине.