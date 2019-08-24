Зеленский выступил на Дне независимости Украины
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Украинский президент Владимир Зеленский выступил перед началом Шествия достоинства на Украине. Прямой эфир ведет «112 Украина».
Как отмечается, Зеленский сказал пару слов перед минутой молчания. Также было произведено 100 ударов в колокол в память о погибших героях Небесной Сотни. Все время его сопровождала супруга Елена Зеленская. Вместе они возложили цветы и прошлись по площади.
Известно, что после этого на Крещатике стартуют официальные мероприятия, в которых примет участие Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский отменил парад в День независимости на Украине.