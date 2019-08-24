Соратник Зеленского предсказал «путь в никуда» из-за особого статуса Донбасса

Депутат Рады от партии украинского президента Владимира Зеленского Даниил Гетманцев считает, что предоставление самопровозглашенным ДНР и ЛНР особого статуса приведет страну «в никуда». Об этом он рассказал в эфире украинских СМИ.

По мнению депутата Рады, если Донбасс получит особый статус, то это создаст новый конфликт и позволить российской стороне якобы манипулировать.

«Это путь в никуда. Это цепь событий, которую сознательно запускает российская сторона», — добавил Гетманцев.

Помимо конфликта в стране особый статус Донбасса может привести к федерализации Украины, добавил депутат. По его словам, в результате этих действий страна может перестать существовать.

«Как бы выгодно нам с экономической точки зрения ни было восстановить отношения с Донбассом и Россией, но есть вещи, которыми нельзя торговать», — заключил Гетманцев.

Ранее глава партии Зеленского Дмитрий Разумков признал невозможность быстрого завершения войны в Донбассе.