Республиканец призвал посадить экс-главу ФБР вместо Марии Бутиной

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Мария Бутина на снимке американской полиции, август 2018 года Мария Бутина на снимке американской полиции, август 2018 года
Мария Бутина на снимке американской полиции, август 2018 года
Alexandria Sheriff's Office/Reuters

Член палаты представителей от республиканцев Томас Масси призвал освободить из тюрьмы осужденную россиянку Марию Бутину. Об этом он написал в твиттере.

Масси добавил, что вместо нее под стражу должен быть заключен бывший директор ФБР Джеймс Коми, а также экс-сотрудник ведомства Питер Стржок.

«Федералы должны выпустить Марию Бутину из тюрьмы и посадить Джеймса Коми в камеру», — заявил он.

Ранее основатель онлайн-ритейлера Overstock Патрик Бирн, состоявший в романтических отношениях с Марией Бутиной, рассказал, что передавал информацию о ней ФБР.

Предприниматель также заявил, что получал приказы от экс-сотрудника ФБР Питера Стржока, который занимался расследованием «российского дела».