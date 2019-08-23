Джонсон играет в русскую рулетку с Британией, пишет The Daily Express

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Попытки британского премьера Бориса Джонсона договориться с Евросоюзом по поводу Brexit напоминают игру в русскую рулетку со своей страной, пишет The Daily Express.

По мнению экс-дипломата Джонатана Фаулла, выход Соединенного Королевства из ЕС, который должен состояться 31 октября с заключением соглашения, возможен благодаря свежему импульсу, который Джонсон привнес в переговоры, однако при этом весь процесс также может закончиться взаимными обвинениями. По словам бывшего британского представителя в Еврокомиссии (ЕК) Майкла Эмерсона, чиновники в Брюсселе полагают, что премьер-министр и его администрация играют в русскую рулетку со страной. Накануне состоялась встреча Джонсона с немецким канцлером Ангелой Меркель, которая выразила надежду, что ему удастся в течение 30 дней предложить альтернативу по вопросу режима пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и европейского рынка.

По словам другого источника, ставки очень высоки, в то время как до 31 октября осталось всего десять недель, в Брюсселе происходит смена власти, в США есть Дональд Трамп, а Джонсона в Лондоне поддерживает незначительное большинство. При этом в вопросе Brexit началось движение, потому что Джонсон встречается с лидерами Франции и Германии. Кроме того, он сам является полной противоположностью своей предшественницы на посту премьера Терезы Мэй. Пока от Джонсона не слышно конструктивных предложений. Эмерсон заметил, что, если 31 октября по воле Джонсона произойдет Brexit без соглашения, это будет печальный день для Брюсселя, но самим британцам еще долго придется страдать от неблагоприятных последствий.