Путин и Нетаньяху обсудили по телефону Сирию
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что представители стран выразили заинтересованность в поддержании российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении. Кроме того, Путин и Нетаньяху обсудили совместную борьбу с международным терроризмом.
Также премьер-министр Израиля доложил российскому лидеру об итогах своей поездки на Украину.
Нетаньяху и Путин затронули вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Ранее сообщалось, что гигантский плакат с Путиным повесили в Израиле.