Путин и Нетаньяху обсудили по телефону Сирию

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что представители стран выразили заинтересованность в поддержании российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении. Кроме того, Путин и Нетаньяху обсудили совместную борьбу с международным терроризмом.

Также премьер-министр Израиля доложил российскому лидеру об итогах своей поездки на Украину.

Нетаньяху и Путин затронули вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что гигантский плакат с Путиным повесили в Израиле.