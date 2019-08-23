Песков констатировал начало диалога между Моской и Киевом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог между Москвой и Киевом налаживается. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о вероятности скорого обмена заключенными между двумя странами и возможном улучшении отношений между сторонами, Песков сказал, что пока констатируется «начало диалога между двумя президентами».

Кроме того, наблюдается развитие определенных разговоров и пониманий, достигнутых в диалоге.

Также пресс-секретарь напомнил слова Путина об «осторожном оптимизме» в русско-украинских отношениях.

Ранее сообщалось, что обмен моряками и заключенными между Россией и Украиной может состояться в ближайшее время.