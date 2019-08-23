Путин и Эрдоган поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. об этом сообщает РИА «Новости».

Главы государств обсудили вопросы сирийского урегулирования. Отмечается, что разговор инициировала турецкая сторона.

Также в рамках переговоров президенты коснулись проводимой совместно с ООН Россией, Турцией и Ираном работу по формированию и запуску конституционного комитета.

Путин и Эрдоган также поговорили о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали Путина и Эрдогана братьями по духу.