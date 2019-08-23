Путин и Эрдоган поговорили по телефону
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. об этом сообщает РИА «Новости».
Главы государств обсудили вопросы сирийского урегулирования. Отмечается, что разговор инициировала турецкая сторона.
Также в рамках переговоров президенты коснулись проводимой совместно с ООН Россией, Турцией и Ираном работу по формированию и запуску конституционного комитета.
Путин и Эрдоган также поговорили о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.
Ранее сообщалось, что СМИ назвали Путина и Эрдогана братьями по духу.