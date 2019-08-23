Повторять ситуацию с замалчиванием Чернобыльской АЭС отказались в Кремле

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина — Дмитрий Песков заявил, что страна не будет замалчивать инциденты, подобные Чернобыльской АЭС, так как это просто невозможно сделать в современной России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, никто не знает, по каким каналам советские власти получали данные. В настоящее время президент страны Владимир Путин получает информацию по многим источникам, поэтому повторить ситуацию, как было с Чернобылем, невозможно.

Он отметил, что современное правительство не станет замалчивать подобные инциденты.

«Я могу вам сказать ответственно, что это исключено», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США.