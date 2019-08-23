Диалог между Путиным и Зеленским налаживается, заявили в Кремле

Кремль констатирует налаживание контакта в развитии договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, диалог между президентами налаживается. Он отметил, что это относится к договоренностям, которые главы государств достигли в ходе своего разговора.

«Пока мы констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров», — прокомментировал Песков сообщения СМИ о скором обмене между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым.