Зеленский ждет скорого решения вопроса об обмене задержанных с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с законодателями в Киеве, май 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с законодателями в Киеве, май 2019 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с законодателями в Киеве, май 2019 года
Ukrainian Presidential Press Office via AP

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ждет скорейшего решения вопроса об обмене с российской стороной удерживаемых лиц. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что обмен задержанных будет проходить в несколько этапов.

«Результаты шаг за шагом», — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, решение этого вопроса может произойти в течение нескольких дней.

«Первые результаты должны быть в ближайшие дни, не хочу загадывать», — заключил Зеленский

Ранее сообщалось, что Россия и Украина планируют обменять задержанных по формуле «33 на 33».