Зеленский ждет скорого решения вопроса об обмене задержанных с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ждет скорейшего решения вопроса об обмене с российской стороной удерживаемых лиц. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что обмен задержанных будет проходить в несколько этапов.

«Результаты шаг за шагом», — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, решение этого вопроса может произойти в течение нескольких дней.

«Первые результаты должны быть в ближайшие дни, не хочу загадывать», — заключил Зеленский

Ранее сообщалось, что Россия и Украина планируют обменять задержанных по формуле «33 на 33».