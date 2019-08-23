Глава МИД КНДР назвал Помпео ядом американской дипломатии

Северокорейский министр иностранных дел Ли Ён Хо охарактеризовал американского госсекретаря Майка Помпео, как «яд американской дипломатии». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, с такими словами глава МИД КНДР выступил после того, как Помпео выдвинул ультиматум Северной Корее. Он заявил, что если страна не приступит к денуклеаризации, то американская сторона применит сильнейшие в истории санкции.

В ответ на это Ён Хо, говоря о Помпео, использовал пословицу.

«Если ворон будет часто мыться, он не станет белым, он (Помпео - ред.) — яд американской дипломатии», — сказал Ён Хо.

Также министр подчеркнул, что у Помпео нет ни совести, ни стыда. Он считает, что американский госсекретарь не принесет ничего хорошего в этот мир. Несмотря на это, Пхеньян готов к диалогу и к конфронтации с США, заключил Ён Хо.

Ранее Помпео предсказал проблемы в экономике КНДР.