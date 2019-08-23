Президент Италии дал время на переговоры о формировании нового правительства

Президент Италии Серджо Маттарелла дал время политическим партиям на переговоры о создании нового правительства. Об этом он заявил в эфире телеканала Rai News 24.

По словам президента, ему сообщили о ведущихся переговорах между партиями, в связи с чем он выделил время на дополнительное выяснение условий в вопросе формирования правительственной коалиции.

Маттарелла отметил, что кризис в стране будет разрешен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что президент Италии принял отставку премьера.