Президент Италии дал время на переговоры о формировании нового правительства
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Президент Италии Серджо Маттарелла дал время политическим партиям на переговоры о создании нового правительства. Об этом он заявил в эфире телеканала Rai News 24.
По словам президента, ему сообщили о ведущихся переговорах между партиями, в связи с чем он выделил время на дополнительное выяснение условий в вопросе формирования правительственной коалиции.
Маттарелла отметил, что кризис в стране будет разрешен в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что президент Италии принял отставку премьера.