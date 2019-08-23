Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении РФ в G8

Глава партии «Национальное объединение» и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8. Об этом она написала в твиттере.

По ее словам, европейские политики, выступая против возвращения России в G8, создают абсурдную пародию на холодную войну.

Кроме того, она отметила, что антироссийская идеология является пережитком прошлого.

Она подчеркнула, что такая идеология не только не соответствует интересам европейских стран, но и вредит им.

Ранее в Белом доме назвали условие для возможного возвращения России в G8.