США призвали к нормализации отношений Японии и Южной Кореи

Власти США негативно восприняли решение Республики Корея разорвать соглашение об обмене разведывательной информацией с Японией и призвали стороны к нормализации отношений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео.

«Мы разочарованы решением, которое приняли в Южной Корее относительно договора об обмене информацией», — сказал Помпео.

Как отмечается, глава американской дипломатии уже переговорил с МИД Республики Корея Кан Гён Хва относительно данного вопроса.

Ранее сообщалось, что Южная Корея прерывает обмен разведданными с Японией.