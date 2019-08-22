В Кремле подтвердили подготовку саммита Россия-Иран-Турция

Пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что российская сторона, Турция и Иран готовятся к проведению совместного саммита. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, трехсторонняя встречала пройдет в Анкаре. В настоящее время дата его проведения еще неизвестна.

«Точные даты будут объявлены своевременно», — добавил Песков.

Ранее МИД Казахстана сообщал о встрече России, Турции и Ирана по Сирии в Нур-Султане в октябре.