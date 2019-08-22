Захарова отреагировала на заявление Зеленского о возвращении в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия может возобновить членство в G8 при условии «возвращения» Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что в настоящее время Москва ожидает реальных сигналов от киевских властей, а не записи в социальных сетях. При этом она назвала все поступившие ранее предложения относительно восстановления «Большой восьмерки» несерьезными, и заявила о необходимости профессионального диалога.

«Очень важно услышать и понять, что хочет сама «семерка», и после этого соответствующие предложения должны быть сделаны российской стороне, если таковые предложения будут на столе, а Россия их рассмотрит», — сказала Захарова.

Кроме того политик напомнила, что Россия участвует в Совбезе ООН, где влияет на формирование повестки и реализацию мировой политики.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым.