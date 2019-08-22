Макрон объявил о готовности Франции к любым сценариям по Brexit

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна готова к любым сценариям выхода Великобритании из Европейского союза, в том числе и без соглашения. Об этом сообщает ТАСС.

«Надо уважать суверенный выбор британского народа и дать ему возможность реализоваться. Но я уверен, что будущее Великобритании тесно связано с Европой», — сказал Макрон перед переговорами в Елисейском дворце с британским премьером Борисом Джонсоном.

Кроме того, французский лидер коснулся вопроса пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после Brexit. По его мнению, очень важно гарантировать стабильность в Ирландии, а также сохранить целостность общего рынка

Также он напомнил, что в дальнейшем ожидается второй этап переговоров, касающийся будущих отношений с Великобританией.

Ранее сообщалось, что Макрон поторапливает Британию с выходом из ЕС.