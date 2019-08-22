Трамп считает, что Зеленский договорится с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский сможет договориться с лидером России Владимиром Путиным и решить разногласия между странами. Об этом сообщают «Украинские новости».

Как отмечается, об этом главы США и Украины поговорили по телефону.

«Я думаю, что он договорится с президентом Путиным, и тот будет приглашен в Белый дом. Мы с нетерпением ожидаем встречи с ним», — констатировал Трамп.

Кроме того, американский лидер сообщил, что Зеленский уже получил приглашение в Белый дом, их встреча состоится в скором времени. Помимо этого, Трамп назвал украинского коллегу очень рациональным человеком и заметил, что тот желает мира Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп сделал заявление по поводу приезда Зеленского в Белый дом.