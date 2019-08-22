Песков не исключил скорого разговора Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что вскоре может состояться телефонный разговор лидеров России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, Путин и Эрдоган могут созвониться в ближайшие дни.

«Не исключаем в ближайшие дни проведения телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом», — отметил Песков.

Ранее СМИ назвали Путина и Эрдогана братьями по духу.

До этого в мае 2019 года Путин созвонился с турецким коллегой Эрдоганом и обсудил ситуацию в Сирии.